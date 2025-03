Trump, il clamoroso autogol dei suoi: diffusi (per sbaglio) i piani di guerra con tanto di commenti

Trump, il giallo della chat riservata diffusa. Il segretario alla Difesa Hegseth: "Giornalista disonesto"

Una chat di gruppo super riservata dell'Amministrazione Trump viene resa pubblica per sbaglio e scoppia la bufera, si riferiva al dettaglio dei piani di guerra in Yemen, con particolari su tempistiche e armi da utilizzare. L'amministrazione Trump ha accidentalmente incluso un giornalista di The Atlantic in un gruppo di messaggistica privata in cui i membri dell'amministrazione stavano discutendo degli attacchi contro i ribelli Houthi nello Yemen. Brian Hughes, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha affermato che i messaggi divulgati da Jeffrey Goldberg, caporedattore della pubblicazione, sembravano "autentici" e che il governo stava "esaminando come un numero inaspettato fosse stato aggiunto alla catena", secondo il Washington Post.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha negato lunedì che i membri dell'amministrazione di Donald Trump abbiano discusso dei piani di guerra in Yemen in un gruppo di messaggistica privata, dopo che un giornalista di The Atlantic ha fatto trapelare le conversazioni. "Nessuno ha inviato piani di guerra, e questo è tutto ciò che avevo da dire al riguardo", ha detto Hegseth al suo arrivo alle Hawaii, dove incontrerà i leader civili e militari dell'U.S. Indo-Pacific Command. Goldberg ha reso pubblica la sua storia lunedì in un post intitolato "L'amministrazione Trump mi ha inviato per sbaglio un messaggio con i suoi piani di guerra", in cui ha spiegato che all'inizio di marzo, un account intestato al consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, lo aveva incluso in una conversazione sull'app Signal.

La chat includeva account che sembravano appartenere a personaggi chiave come il vicepresidente J.D. Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e perfino il direttore dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard, tra gli altri. Nello specifico, nella conversazione, un account di nome Hegseth descriveva un piano per attacchi contro gli Houthi nello Yemen, includendo informazioni sensibili come l'esatta tempistica degli attacchi e il tipo di armi che sarebbero state utilizzate. Hegseth ha attaccato Goldberg, sostenendo che è "un giornalista disonesto e altamente screditato che ha fatto carriera spacciando bufale". La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro le posizioni degli Houthi, in seguito agli ordini del presidente americano Donald Trump, che aveva anche intimato all'Iran di cessare il suo sostegno agli insorti yemeniti. E Vance dice: "Odio salvare l'Europa".