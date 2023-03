Pensioni, Macron tira dritto sulla riforma: "Avanti nell'interesse francese"

Macron parla in diretta tv e tira dritto sulla riforma delle pensioni: "E' necessaria, va fatta". Ecco perchè

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rotto il silenzio stampa e ha lanciato il suo primo messaggio alla nazione, in diretta tv, sulla tanto contestata riforma delle pensioni. Non arretrando di nemmeno un centimetro. Macron ha ribadito infatti che, nonostante la rabbia popolare, la riforma “proseguirà il suo cammino democratico”. Il motivo? Il presidente, intervistato in diretta su France 2 e TF1, ha rimarcato l’importanza di perseguire “l’interesse superiore della nazione”. “Nel momento in cui vi parlo, ha ammesso, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è "sì". Tale riforma infatti “non è un lusso", ma è più che mai "necessaria" per riportare il sistema previdenziale in equilibrio.

Mentre sulla violenza divampata in questi giorni per le strade di Parigi (solo nella giornata di ieri sono scattati oltre 200 arresti ), il presidente francese ha sottolineato: "Quando i sindacati manifestano, hanno la loro legittimità, quando organizzano cortei, che lo facciano, sono contrari a questa riforma, io li rispetto". Ma "non accetto la violenza quando si è scontenti di qualcosa".

"Siamo una grande nazione e un antico popolo che può dotarsi di responsabili che hanno una legittimità politica. Presidente della Repubblica, parlamentari sono eletti dal popolo. I sindacati sono legittimi. Ma non è accettabile che dei gruppi utilizzino un'estrema violenza per aggredire come in questi giorni, dei sindaci, degli esponenti della Repubblica che sono per la riforma. Non è accettabile che utilizzino una violenza senza regole perché sono scontenti di qualcosa", ha ribadito Macron.

Inoltre, durante il corso dell'intervista, Macron si è detto pronto ad "addossarsi l'impopolarità" sulla riforma delle pensioni. Ricordando di non poter venire rieletto per una terza volta all'Eliseo, il leader francese ha martellato sulla necessità di adottare la contestata riforma previdenziale, "nell'interesse superiore della nazione".

