Perù, il presidente Castillo scioglie il Parlamento. La sua vice: “Un golpe”

Castillo scioglie Parlamento, governo di emergenza

Il presidente peruviano, Pedro Castillo, ha sciolto il Parlamento poche ore prima che questo si riunisse per discutere una mozione per metterlo sotto accusa e ha annunciato l'istituzione di un "governo eccezionale". In un messaggio televisivo rivolto alla nazione, il presidente di sinistra ha dichiarato che scioglie "temporaneamente" il Congresso e nomina un "governo d'emergenza eccezionale" che governerà "con ordini esecutivi". "Convocherò quanto prima un nuovo Congresso dotato di poteri costitutivi", ha aggiunto il leader.

Perù: Castillo lascia con la famiglia palazzo del governo

Il presidente peruviano Pedro Castillo ha abbandonato oggi con tutta la famiglia il palazzo del governo a Lima. Non è chiaro dove sia diretto il capo dello Stato, mentre circolano informazioni ufficiose secondo cui Castillo potrebbe rifugiarsi nell'ambasciata del Messico.

Perù: vice presidente Boluarte, colpo di Stato di Castillo

La vice presidente del Perù, Dina Boluarte, accusa il presidente Pedro Castillo di effettuare un "colpo di stato" con lo scioglimento del Parlamento. "E' un colpo di Stato che aggrava la crisi politica e istituzionale" nel Paese, ha scritto Boluarte su Twitter.

Perù, Usa a Castillo: "Revocare scioglimento del Parlamento"

Gli Stati Uniti chiedono al presidente peruviano Pedro Castillo di revocare lo scioglimento del Parlamento che ha annunciato e di consentire il funzionamento delle istituzioni democratiche. "Gli Stati Uniti - ha scritto su Twitter l'ambasciatrice americana a Lima, Lisa Kenna - esortano fortemente il presidente Castillo a invertire il suo tentativo di chiudere il Congresso e a consentire alle istituzioni democratiche di funzionare in conformita' con la Costituzione".

Perù, il Parlamento destituisce il presidente Castillo

Il Parlamento del Perù ha votato mercoledì l'impeachment del presidente Pedro Castillo, ignorando la sua decisione di sciogliere la legislatura presa poche ore prima. Il voto di impeachment per "incapacità morale" è stato approvato da 101 parlamentari su un totale di 130, in una sessione trasmessa in diretta televisiva nonostante Castillo avesse annunciato lo scioglimento del Parlamento e l'insediamento di un governo di emergenza.