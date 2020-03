Petrolio, Vontobel: "I prezzi crolleranno ancora, la ripresa a lungo termine"

"I prezzi del Petrolio di front-end crolleranno ancora di più data la situazione di eccesso di offerta sul mercato e la limitata disponibilità di scorte. Semplicemente non ci saranno acquirenti sul mercato spot, anche quando i sauditi sottoprezzeranno i contratti a termine di 3-6 dollari statunitensi". È quanto scrive in un report Michel Salden, head of commodities di Vontobel Asset Management.

Secondo Salden "Il motivo è che lo stoccaggio globale vedrà presto la massima capacità, rendendo impossibile l'acquisto di Petrolio anche a prezzi profondamente scontati, immagazzinarlo e venderlo in 3-6 mesi. Pertanto, i sauditi e i russi devono rendersi conto che l'invio di più Petrolio sul mercato spot non è altro che una pressione a breve termine ancora più profonda senza alcun beneficio per loro (finora hanno venduto a prezzi più bassi, ma aumentando il volume). Ora che i volumi venduti scenderanno, le pressioni sulle finanze fiscali saudite e russe aumenteranno. Ecco perché crediamo che la guerra dei prezzi tra Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti si concluderà nei prossimi mesi".





Petrolio e Coronavirus: Putin e Trump pronti a collaborare

Dopo l'appello del presidente Usa Donald Trump, Vladimir Putin si dice pronto a una collaborazione a livello ministeriale sul mercato petrolifero e sul coronavirus. A riferirlo il Cremlino.

I presidenti russo e americano Vladimir Putin e Donald Trump hanno parlato al telefono della possibilità di cooperazione nella lotta contro il coronavirus e per stabilizzare il mercato petrolifero. Secondo quanto riportato dal Cremlino, i due capi di stato hanno detto di essere "seriamente preoccupati per la diffusione del coronavirus nel mondo". Allo stesso tempo, Putin e Trump "si sono scambiati pareri sulla situazione del mercato petrolifero a livello globale" concordando uno scambio di opinioni sulla questione tra i rispettivi ministri dell'Energia.