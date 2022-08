Placido Domingo, setta argentina e schiave sessuali. La finta scuola di yoga

Placido Domingo, travolto da un nuovo scandalo sessuale

Un nuovo scandalo sessuale coinvolge il tenore spagnolo Placido Domingo. L'81enne sarebbe finito nella lista degli uomini intercettati nel corso di un'indagine della polizia di Buenos Aires in Argentina. Il nome del tenore - si legge sul Giornale - compare in un'indagine su una setta criminale argentina accusata di tratta e sfruttamento sessuale di giovani donne. Oltre che di riciclaggio di denaro e pratica illegale di medicinali. Tra i clienti vip ci sarebbe anche il tenore, che nelle intercettazioni risulterebbe coinvolto in un presunto incontro sessuale con «Mendy», una donna che fa parte della setta.

Ad accusarlo, - prosegue il Giornale - una serie di nastri audio sequestrati durante i raid per sbaragliare la setta che, dietro la facciata di una «Escuela de Yoga», nascondeva tutt'altro. Le ragazze erano reclutate da un sedicente maestro spirituale, oggi 84 enne. Adepte ingenue, giovani e carine, da poter soggiogare con la promessa di felicità e benessere. In cambio era richiesta la totale sottomissione al Maestro. I partner erano spesso ricchi e potenti, uomini d'affari, politici, artisti di fama. Finora le vittime della setta sarebbero 170 solo in Argentina, 19 le persone arrestate, molti i sequestri di proprietà e i beni congelati.