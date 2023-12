Putin ha spedito Navalny al Polo Nord. Un viaggio di 20 giorni "ma sto bene"

Russia, ecco dove si trova Navalny. Il lunghissimo viaggio e la prigione in mezzo ai ghiacciai

Il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, che è in carcere, rassicura di stare "bene" anche nella colonia penale in cui è stato trasferito, situata oltre il circolo polare artico. Anche se - ha aggiunto sul social network X- il viaggio verso il suo nuovo luogo di detenzione, durato 20 giorni, è stato "piuttosto faticoso". "Ma sono di buon umore, come Babbo Natale", ha assicurato Navalny, e "non preoccupatevi per me. Sto bene, sono sollevato dal fatto di essere finalmente arrivato". Per 19 giorni non si è saputo nulla di dove si trovasse Navalny. Ma proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre, i suoi collaboratori hanno riferito che il politico è stato trasferito alla colonia penale n. 3 situata nel villaggio di Kharp nel circondario autonomo di Yamalo-Nenetsk. Il villaggio di Kharp si trova a 60 chilometri a nord del Circolo Polare Artico.

Alexei Navalny è in carcere dall'inizio del 2021. Nell'agosto 2023, il tribunale della città di Mosca ha condannato il politico a 19 anni di carcere da scontare in una colonia a regime speciale perché riconosciuto colpevole di "estremismo". La regione di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca, è nota per gli inverni lunghi e rigidissimi. La città è vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le più dure nel sistema di gulag sovietici. Navalny ha aggiunto di essere arrivato nella nuova colonia penale sabato sera, dopo un viaggio discreto "con un itinerario così strano (Vladimir – Mosca – Chelyabinsk – Ekaterinburg – Kirov – Vorkuta – Kharp)" che non si aspettava di essere trovato dai suoi parenti fino a metà gennaio. "Ecco perché sono rimasto sorpreso quando la porta della cella si è aperta ieri e mi è stato detto: "C'è un avvocato qui per te".