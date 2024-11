Putin: "Il precedente ordine mondiale è finito. La Nato? Ha un ruolo distruttivo"

Ucraina, Putin: "Lotta per creare nuovo ordine mondiale, monopoli finiscono"

"Il vecchio ordine mondiale è irrevocabilmente scomparso e si è sviluppata una lotta per la formazione di un nuovo mondo, che non è una lotta per il potere, ma uno scontro di principi". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso al Club Valdai, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti.

"Nel mondo multipolare emergente non dovrebbero esserci Paesi e popoli perdenti, nessuno dovrebbe sentirsi svantaggiato o umiliato", ha precisato Putin, secondo cui alcune "minoranze" vogliono "mantenere il dominio", ma "ogni monopolio prima o poi finisce".

Putin: "Nato ha ruolo distruttivo", "conflitti le servono"

"La Nato ha un ruolo distruttivo" e "i conflitti le sono necessari", ha detto ancora Putin. "Gli Stati Uniti capivano che la Nato stava diventando poco attraente, ma avevano bisogno che guidasse, quindi avevano bisogno di conflitti".