Rabbino ucciso negli Emirati. L'ira di Israele: "Un atto di terrore antisemita spregevole"

Le autorità degli Emirati hanno trovato il corpo del rabbino Zvi Kogan, affermano l'ufficio del Primo Ministro e il Ministero degli Esteri israeliani in una dichiarazione congiunta. Kogan, rabbino Chabad negli Emirati Arabi Uniti, era scomparso da giovedì. L'ambasciata israeliana ad Abu Dhabi è stata in contatto con la famiglia di Kogan negli Emirati Arabi Uniti, afferma la dichiarazione. Anche i familiari residenti in Israele sono stati informati. Israele definisce l'omicidio "un atto di terrore antisemita spregevole" e promette di utilizzare tutti i mezzi disponibili per assicurare alla giustizia gli assassini. Le autorità degli Emirati hanno trovato il corpo del rabbino Zvi Kogan, affermano l'ufficio del Primo Ministro e il Ministero degli Esteri in una dichiarazione congiunta.

Kogan aveva la doppia cittadinanza israeliana e moldava e fa parte della sezione Chabad di Abu Dhabi da quando Israele ha normalizzato i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti alla fine del 2020. Kogan è imparentato con il rabbino Gavriel Holtzberg, assassinato insieme con la moglie in un attacco terroristico alla Nariman Chabad House di Mumbai nel 2008, ha riportato il notiziario Channel 12.

Giordania: uomo ucciso dopo spari nell'area ambasciata Israele - Un uomo e' stato ucciso dopo avere aperto il fuoco contro le forze di sicurezza nell'area dell'ambasciata israeliana nella capitale giordana, Amman, e tre membri dei servizi di sicurezza sono rimasti feriti: lo hanno riferito i media. "La Direzione della Pubblica sicurezza ha annunciato di avere riscontrato una sparatoria contro una pattuglia nel quartiere Rabieh della capitale, Amman, all'alba di domenica" e "l'autore e' stato ucciso", secondo l'agenzia Petra.