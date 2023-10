Ragazza nelle mani di Hamas. VIDEO. "Mia figlia è viva, riportatela a casa"

La mamma di Maya, rapita da Hamas: "Ho visto in video che è viva. So che Israele farà di tutto per salvarla"

L'orrore che stanno vivendo le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas continua. "Non sapevo se fosse viva o morta, ora ho la prova che è viva, anche se spaventata e sofferente. Prego il mondo di riportare la mia bambina a casa, era solo andata a una festa. Non è la sola, questo è un crimine di guerra". Lo afferma in una conferenza stampa a Tel Aviv Keren Sherf Shem, la mamma di Maya, la ragazza franco-israeliana rapita e apparsa ieri in un video diffuso da Hamas. "Si vede che dice quello che le dicono di dire", aggiunge la madre.

Eppure la madre non si abbandona allo sconforto ed anzi, si appella speranzosa all'operato del governo israeliano: "Ho fiducia nel fatto che Israele farà tutto quello che può per riportare a casa tutti i nostri figli che sono ostaggio di Hamas a Gaza", ha concluso la donna al termine del suo intervento pubblico.