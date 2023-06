Rappresaglia dei coloni israeliani in Cisgiordania: un morto

Cisgiordania, dietro l'attacco la vendetta per la morte di quattro cittadini dello Stato ebraico uccisi ieri

Alta tensione Israele-Palestina. Secondo quanto scrive Rai News 24, "centinaia di coloni israeliani hanno fatto irruzione a Turmus Ayya, città palestinese nella Cisgiordania occupata, dando fuoco a decine di auto e case per vendicare la morte di quattro cittadini dello Stato ebraico uccisi ieri da due uomini armati palestinesi nell'insediamento di Eli, il giorno dopo che a loro volta sette palestinesi erano stati uccisi in uno scontro protottasi per l'intera giornata contro le truppe israeliane a Jenin".

"Funzionari medici palestinesi hanno riferito che un uomo di 27 anni, Omar Qatin, è stato ucciso dal fuoco dell'esercito e altre due persone sono rimaste ferite. A quanto si apprende era padre di due bambini piccoli e lavorava come elettricista per il municipio. "Era semplicemente lì, innocente, è un ragazzo così gentile. Non aveva pietre, era totalmente disarmato, era ad almeno mezzo miglio (un chilometro) dai militari”, ha detto Khamis Jbara, un vicino".