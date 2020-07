Recovery Fund, asse Conte Macron: "Richiesta Olanda è fuori dalle regole"

Roma e Parigi insieme contro l'Olanda. I leader europei tornano a riunirsi a Bruxelles dopo la pandemia che li ha tenuti lontani da febbraio, ma la vicinanza fisica non riduce la distanza che ancora li separa sulla strategia per la ripresa dalla crisi post-Covid. "Siamo al rush finale, affiliamo le armi", scherza il premier Giuseppe Conte prima di incontrare in serata Emmanuel Macron, per rinnovare una "forte intesa" nella direzione di una "risposta ambiziosa" e immediata.

UE: CONTE, 'SU RECOVERY LA POSTA IN GIOCO E' L'EUROPA'

Nel negoziato sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan "la posta in gioco è l'Europa". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Bruxelles, in vista del Consiglio Europeo di oggi. "Non è in gioco - continua Conte - una pronta ripresa per la Spagna o per l'Italia, per il Portogallo o per la Francia, ma una pronta ripresa per l'Europa. La posta in gioco è la leadership europea, la competitività dell'Unione Europea nel mondo globale". "Se pensiamo di stare a discutere su qualche miliardo in più o in meno, di qualche condizionalità in più o in meno, chiaramente perderemo la sfida della competizione con la Cina, con gli Usa e con il mondo globale", conclude Conte.

UE: CONTE, 'RICHIESTA OLANDA SU UNANIMITA' NON IN LINEA CON REGOLE'

La richiesta dell'Olanda di approvare all'unanimità in Consiglio i piani nazionali di ripresa e resilienza necessari per accedere alla Recovery and Resilience Facility, cuore del Recovery Plan, "sicuramente è una richiesta che non appare in linea con le regole europee". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a Bruxelles, in vista del Consiglio Europeo di oggi.