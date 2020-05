Recovery Fund, Conte sente Macron. "Il negoziato europeo sia ambizioso"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica francese, Macron, hanno esaminato in una conversazione telefonica le prospettive del negoziato sul "Recovery Fund" in direzione di un risultato davvero ambizioso e di una risposta economica europea all'altezza della sfida rappresentata dalla crisi da Covid-19. E' quanto si legge sul sito di Palazzo Chigi.

Saranno negoziati difficili: all'indomani della proposta franco-tedesca da 500 miliardi di euro per rilanciare l'Europa il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, invita alla prudenza, ricordando che questa fondamentale partita per l'avvenire del continente non e' ancora vinta. Intervenendo all'Assemblea Nazionale, il titolare di Bercy ha ricordato che quello annunciato ieri "e' un accordo decisivo ma bisogna ancora conquistare la convinzione di altri Stati membri, in particolare quattro Stati: Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi". "Sara' una partita difficile - ha avvertito prima dell'Eurogruppo - non dobbiamo nascondercelo". "Abbiamo qualche giorno per avviare Le discussioni (...) con i nostri partner europei per cercare di costruire un accordo che, lo ripeto, sara' difficile, al consiglio europeo di giugno", ha concluso.