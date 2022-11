Regina Elisabetta, la verità sulla morte: "Aveva un cancro al midollo osseo"

La verità sulla morte della Regina Elisabetta: "aveva un cancro al midollo osseo"

La regina Elisabetta, deceduta a settembre all'età di 96 anni, aveva un cancro al midollo osseo che l'ha portata alla morte. E' la rivelazione contenuta in una nuova biografia scritta da Gyles Brandreth, amico del principe Filippo, e rilanciata dai tabloid. Secondo Brandreth, la monarca soffriva di "una forma di mieloma che spiegherebbe la sua stanchezza e la perdita di peso e quei 'problemi di mobilità' di cui ci hanno parlato spesso durante l'ultimo anno della sua vita".

Ma il libro parla di molto altro, come spiega Repubblica. "Per esempio, dell’amato marito e principe Filippo, morto il 9 aprile 2021. Quando il duca di Edimburgo si ritirò dalla vita pubblica nel 2017, pare che bizzarramente Elisabetta non volle vederlo per diversi mesi, «anche se i due parlavano al telefono». Non ne è chiaro il motivo. Oppure, da quando era rimasta vedova, Elisabetta si era sempre ripromessa di non abbattersi «perché Filippo non lo vorrebbe». Dunque, per distrarsi, la sovrana decise di guardare “Line of Duty”, una serie tv poliziesca oltremanica".