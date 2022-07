Regno Unito, dimissioni per 49 membri del governo ma Boris è di “ottimo umore”

Regno Unito, si dimette anche Lewis: ministro per l'Irlanda del Nord. Boris Johnson isolato

Nel Regno Unito sale a 49 il numero di ministri e collaboratori del governo che hanno lasciato il proprio incarico in polemica con il premier Boris Johnson. L'ultimo ad abbandonare la nave e' stato il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis. Prende sempre più piede dunque l'ipotesi di dimissioni del primo ministro inglese.

Regno Unito, Johnson solleva dall'incarico il ministro Michael Gove

Ieri sera il Johnson ha sollevato dall'incarico Michael Gove, ministro responsabile per la lotta alle diseguaglianze economiche.

Regno Unito, il segretario di Boris Johnson: 'premier di ottimo umore, combatterà'

Il segretario parlamentare privato di Boris Johnson, James Duddridge, ha dichiarato a Sky News che il primo ministro "e' di ottimo umore e continuera' a combattere". E' quindi confermato che Johnson per il momento non abbia alcuna intenzione di ascoltare l'appello dei membri del governo che gli chiedono di farsi da parte, dopo che il caso Pincher si e' aggiunto a una lunga serie di scandali. "Ha il mandato di 14 milioni di persone e cosi' tanto da fare per il Paese", ha aggiunto Duddridge, "prevedo che questa sera faccia importanti nomine di governo e non vedo l'oro di ascoltare cosa il premier e il suo fantastico cancelliere dello scacchiere Nadhim Zahawi abbiano da dire domani".

Viene quindi confermato anche che il primo ministro stia lavorando a un discorso sull'economia. Zahawi, secondo i media, faceva parte del gruppo di ministri che si era recato al numero 10 di Downing Street per chiedere al premier un passo indietro. Fonti del suo staff affermano, nondimeno, che il nuovo responsabile dell'Economia non abbia alcuna intenzione di dimettersi a un giorno dalla nomina. "Intende concentrarsi sull'abbassamento del carico fiscale e aiutare con il problema del costo della vita", hanno spiegato le fonti a Sky.