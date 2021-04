Regno Unito, è morto il principe Filippo: aveva 99 anni. Elisabetta in lutto

Royal Family, morto il principe Filippo: il comunicato della Regina Elisabetta II

Il principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, è morto. Aveva 99 anni.

Buckingham Palace ha confermato la sua morte in una dichiarazione ufficiale rilasciata venerdì mattina ora locale. "È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo", si legge nel comunicato ufficiale. "Sua Altezza Reale è morta serenamente questa mattina al Castello di Windsor."

Filippo sposò la regina nel 1947, e il loro matrimonio, durato 70 anni, è stato il più longevo di qualsiasi altro monarca britannico. Il duca sarà ricordata tanto per il suo acuto spirito - e le sue gaffe - quanto per la fedeletà alla corona. Ha trascorso la maggior parte dei suoi ultimi anni fuori dai riflettori, soggiornando principalmente alla Wood Farm nella tenuta di Sandringham nel Norfolk dopo essersi ritirato dai doveri reali nel 2017 all'età di 96 anni. All'inizio del 2019, Filippo è scampato a un grave infortunio in seguito a un incidente d’auto fuori dalla tenuta dove risiedeva. Appena prima di Natale, l'anziano duca era stato ricoverato in un ospedale di Londra come misura precauzionale contro il contagio da Coronavirus.

Filippo era stato ricoverato anche a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'operazione al cuore. Dimesso il 16 marzo, era tornato al castello di Windsor, lì dove ha passato la maggior parte del tempo nell'ultimo anno, in isolamento, a causa dell'epidemia di coronavirus. Lascia quattro figli, otto nipoti e 10 pronipoti.

Filippo di Edimburgo, la vita

Nato dal principe Andrea di Grecia e Danimarca e dalla principessa Alice di Battenberg il 10 giugno 1921, sull'isola greca di Corfù, Filippo ebbe un'infanzia tumultuosa. Dopo la guerra greco-turca nel 1922, la famiglia di Filippo, comprese le sue quattro sorelle maggiori, fu esiliata a vita dalla Grecia e una nave della marina britannica portò in salvo la famiglia, con Filippo di 18 mesi nascosto in una cassetta della frutta.