Regno Unito, ok a viaggi senza quarantena in 12 paesi: no Italia e Spagna

Downing Street ha stabilito che i viaggiatori che si recano per turismo, a partire dal 17 di questo mese, in 12 Paesi e Territori (il cosiddetto 'elenco verde'), fra cui ci sono Portogallo, Israele e Gibilterra, non dovranno sottoporsi a un periodo di quarantena al loro rientro. Dall'elenco sono esclusi Paesi come Francia, Spagna, Grecia e Italia. Il segretario dei Trasporti Gb, Grant Shapps, ha illustrato le nuove regole per l'estate sottolineando che i Paesi inclusi nell'elenco verde saranno costantemente monitorati e che la situazione sarà rivista ogni tre settimane.