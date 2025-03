Elezioni in Romania, Salvini: "Esclusione di Georgescu? Eurogolpe di stampo sovietico. Gravissimo precedente"- VIDEO

"Bocciato il ricorso di Călin Georgescu, che non potrà quindi candidarsi alle elezioni presidenziali. A Călin e al popolo rumeno va tutto il nostro sostegno. Questo è un euro-golpe di stampo sovietico, altro che Democrazia. È un precedente gravissimo, una vergogna nel cuore dell’Europa che non può e non deve passare inosservata". Così Salvini in un video sui social.