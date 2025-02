Romania, il presidente Klaus Iohannis si dimette in vista dell'impeachment

Romania, il presidente Iohannis annuncia le sue dimissioni

Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha annunciato le dimissioni dopo che le forze di opposizione erano riuscite ad avviare il procedimento per metterlo in stato di accusa. Lo riferiscono i media locali, secondo cui Iohannis ha spiegato di aver maturato la decisione per "risparmiare alla Romania e ai suoi cittadini questa crisi", precisando che lascerà ufficialmente l'incarico "dopodomani, 12 febbraio".

Il mandato di Iohannis, che ufficialmente era scaduto lo scorso 21 dicembre, era stato esteso dopo che la Corte Costituzione - a seguito dello svolgimento del primo turno delle presidenziali e del successo a sorpresa del candidato filo-russo Calin Georgescu - aveva dichiarato nullo l'intero processo elettorale. Secondo i sommi giudici, parte degli elettori sarebbe stata vittima della disinformazione sui social media, in particolare TikTok. Le nuove elezioni sono state fissate per il 4 maggio, con l'eventuale ballottaggio previsto dopo due settimane.

Secondo la Costituzione, il presidente del Senato, Ilie Bolojan, ricoprirà la carica di presidente ad interim e manterrà questa carica fino all'elezione del nuovo capo dello Stato. Il centrista Iohannis ha spiegato che la richiesta delle opposizioni di sospenderlo sarebbe stata "una mossa dannosa. Tra poco, il Parlamento rumeno avrebbe votato sulla mia sospensione e la Romania sarebbe entrata in crisi. L'intera società sarebbe stata scossa. Non ci sarebbero state più discussioni sulle elezioni presidenziali. Saremmo stati lo zimbello del mondo. Per risparmiare alla Romania questa crisi, mi dimetto dalla carica di Presidente della Romania. Le dimissioni avranno effetto tra due giorni".