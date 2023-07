Putin fa arrestare Girkin: separatista del Donbass con mercenari al seguito

La Russia fa arrestare Igor Girkin, separatista del Donbass filo Putin. Ecco perché

E' stato arrestato Igor Girkin, il separatista putiniano del Donbass, già colonnello dell'Fsb e blogger nazionalista, che aveva espresso commenti molto critici sulle forze armate russe ma era anche ricercato da Kiev. La polizia russa lo ha arrestato nella mattinata di venerdì, ha detto il suo avvocato Alexandre Molokhov, aggiungendo che è accusato probabilmente di "estremismo". Sul suo account Telegram, seguito da oltre 875 mile persone, Girkin pubblicava regolarmente messaggi di critica allo stato maggiore di Mosca.

Come spiega il Foglio, "aveva mercenari al suo seguito, aveva i soldi di un oligarca, aveva l’avallo di Putin, che non durò a lungo. Girkin voleva la guerra totale, non una guerra russa sotto mentite spoglie, e ritiene ancora oggi che il fallimento della Russia in Ucraina sia dovuto alla mancanza di prontezza e di coraggio di nove anni fa. Girkin parlava e parla molto, e il suo arresto vuole essere un avvertimento a chiunque abbia l’intenzione di criticare il Cremlino".