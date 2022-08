Russia, la ex moglie di Putin gira l'Europa senza sanzioni. Svelato il trucco

Russia, tutto intestato alla famiglia del marito. Inchiesta della Bild

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi. La Russia continua a bombardare soprattutto il Donbass e l'Est del Paese, Putin sta intensificando gli attacchi e non c'è neanche l'ombra di una vera trattativa sul fronte diplomatico per interrompere l'offensiva. Chi, nonostante il peso dell'ex marito, continua a fare la bella vita - si legge su Open - è Lyudmila la ex moglie dello Zar. Lei e il suo nuovo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero per tutta l’Europa immersi nel lusso e in barba a qualsiasi sanzione. Lo denuncia il quotidiano tedesco Bild, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alexei Navalny.

Al momento, la donna sarebbe inserita solo nella lista dei personaggi sanzionati dal Regno Unito. Bild cita quindi l’appello di Pevchikh: «Congelate immediatamente le proprietà della famiglia Otscheretny e indagate sull’origine del denaro!». La coppia avrebbe appartamenti e ville milionarie a Biarritz, Davos e Marbella. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto, spiega Pevchikh, è che questi possa averli ricevuti dall’ex moglie di Putin per evitare di incorrere in potenziali sanzioni.