Russia, paura per Navalny: è stato trasferito ma "non sappiamo dove sia"

Allarme Navalny: è sparito da giorni

I collaboratori dell'oppositore russo in carcere, Aleksei Navalny, hanno lanciato l'allarme sulla sua incolumità dopo che, ancora una volta, non si è presentato neppure in collegamento video all'udienza del processo a suo carico. I suoi collaboratori hanno lanciato l'allarme sulle sue condizioni, al sesto giorno in cui dicono di non avere sue notizie. Navalny, che si trova nella colonia correzionale n. 6 di Vladimir, ancora una volta non è stato collegato tramite collegamento video all'udienza presso il tribunale della città di Kovrov questa mattina, come ha riferito l'addetta stampa del politico Kira Yarmysh.

La portavoce ha spiegato che i responsabili del carcere sostengono che dal 7 dicembre hanno problemi con l'elettricità che non riescono a riparare. "Mi stanno solo prendendo in giro", ha denunciato Yarmysh sui social. Dal 6 dicembre, anche gli avvocati dell'oppositore non possono fargli visita. I suoi collaboratori hanno riferito che l’8 dicembre l’avvocato del politico è rimasto tutto il giorno fuori dalla colonia penale, ma gli è stata negato l'ingresso. Yarmysh ha detto che la settimana scorsa Navalny si è sentito male nella sua cella: ha avuto le vertigini e si è sdraiato sul pavimento. Il personale carcerario gli ha messo una flebo ma nulla di più, scrive Meduza. Navalny è in prigione dall'inizio del 2021. Nell’agosto 2023, il tribunale della città di Mosca lo ha condannato a 19 anni di prigione in una colonia a regime speciale per "estremismo". In carcere, Navalny viene regolarmente tenuto nella cosiddetta "cella di punizione", l'equivalente del regime di isolamento.

Navalny: legali, "non più in carcere, non sappiamo dove sia"

I responsabili della colonia penale numero 6 nel villaggio di Melekhovo, nella regione di Vladimir vicino Mosca, hanno riferito che l'oppositore russo Aleksei Navalny “non è più nei loro elenchi" e "hanno rifiutato di dire dove sia stato trasferito". Lo ha scritto su X la sua portavoce, Kira Yarmysh riferendo il colloquio avuto dall'avvocato del politico con i funzionari del carcere, dopo sei giorni in cui sia i leagli che i suoi collaboratori avevano perso le sue tracce. Navalny non risulta neppure tra i detenuti del carcere numero 7 nella regione di Vladimir, un'altra colonia penale a regime speciale come la numero 6. "Dove sia Aleksey non è ancora noto", ha denunciato Yarmysh.