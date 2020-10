Russia, Putin festeggia 68 anni. Attese le telefonate di Erdogan e Berlusconi

Russia, il compleanno di Putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, festeggia oggi il suo 68esimo compleanno. L'occasione, secondo alcuni analisti, potrebbe portare a una telefonata di auguri da parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che sarebbe anche la prima conversazione tra i due leader da quando è riesploso il conflitto in Caucaso per la contesa regione del Nagorno-Karabakh, dove Mosca e Ankara sono schierate su fronti contrapposti: la prima, di fatto, a sostegno dell'Armenia e la seconda a fianco dell'Azerbaigian.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha fatto sapere che Putin, come da tradizione, trascorrerà la prima metà della giornata a lavoro su temi di politica interna e in oltre una dozzina di conversazioni telefoniche internazionali. C'è da aspettarsi anche gli auguri dell'"amico" Silvio Berlusconi, spesso volato direttamente in Russia per partecipare ai festeggiamenti. Il presidente trascorrerà poi il resto della giornata con familiari e amici.