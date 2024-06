Rutte prossimo segretario Nato: cade il veto del presidente rumeno Iohannis

Iohannis ritira candidatura, Romania per Rutte alla Nato



Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha ritirato la sua candidatura a segretario generale della Nato. Lo ha annunciato lo stesso presidente nel corso di una riunione del Consiglio superiore della difesa. Iohannis ha chiesto ai membri del Consiglio di pronunciarsi sulla candidatura di Mark Rutte alla carica e questi si sono dichiarati favorevoli al sostegno della Romania. Lo si legge sul sito della presidenza romena.

Iohannis era l'ultimo tra i leader dei 32 alleati a non aver ancora dato il suo consenso alla nomina del premier olandese uscente. Ungheria e Slovacchia hanno infatti ritirato le riserve nei giorni scorsi. Il Consiglio Atlantico può a questo punto, in teoria, attivare la procedura del silenzio per ratificare la nomina in ogni momento ma, a quanto si apprende, ci sarebbe l'intenzione di finalizzare la successione a Jens Stoltenberg nel corso del summit di Washington (9-11) e concedere così all'ex premier norvegese l'onore delle armi. Rutte entrerà in carica il 2 ottobre prossimo.