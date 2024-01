Salis, Tajani alza la voce contro Orban, amico di Meloni: “Si è ecceduto”

Italia-Ungheria, Tajani: "Caso Salis violazione norme comunitarie"

"Questa volta mi sembra che si sia ecceduto", è una "violazione delle norme comunitarie" e "non in sintonia con la nostra civiltà giuridica". Lo ha detto il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio Anch'io sul caso di Ilaria Salis.

"Gli avvocati devono chiedere gli arresti domiciliari in Italia" ha detto. "Il ministro della Giustizia sta seguendo il caso giorno per giorno: il ministro Nordio ha incontrato il padre" della detenuta portata in aula in catene a piedi e mani. Sul caso la Farnesina ha convocato - ricorda il ministro - l'ambasciatore ungherese e Tajani ha annunciato che il nostro ambasciatore a Budapest andrà nuovamente a protestare presso il Ministero degli Esteri ungherese.

"Ne abbiamo già parlato con il governo ungherese: ne ho parlato e consegnato anche un documento sulla vicenda chiedendo che si vigilasse sulla vicenda" ha aggiunto. "Sul rispetto della persona non possiamo transigere" ha precisato Tajani. "Ma prima devono essere chiesti gli arresti domiciliari lì", ha spiegato Tajani.

Ungheria: Renzi, Meloni chiami Orban per Ilaria Salis

"Giorgia Meloni deve chiamare Orban, subito. E' inaccettabile che una ragazza italiana, Ilaria Salis, sia tenuta ammanettata al guinzaglio come un cane in un carcere ungherese". Lo sostiene Matteo Renzi, il leader di Italia viva, nel suo editoriale su Il Riformista. "Noi non sappiamo se la Salis sia colpevole: sappiamo che gli ungheresi devono rispettare la dignita' dell'uomo. E non lo stanno facendo. E chi sta zitto è complice di una evidente violazione dello stato di diritto. Se davvero è amica di Orban, Meloni deve farsi sentire. Se non lo è, anche. Non importano le idee della Salis: noi tutti, a cominciare da Berlusconi e continuando con il sottoscritto, abbiamo riportato a casa da situazioni ingarbugliate persone che avevano idee opposte alle nostre. E allora se c'è un'italiana tenuta al guinzaglio in un'aula di tribunale ungherese la premier sovranista deve indignarsi, immediatamente", prosegue.