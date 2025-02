Salvatore Sinagra, spunta il video di Lanzarote del tentato omicidio: "Colpito più volte con un tirapugni"

Sinagra, il giallo dell'aggressione e la caccia al movente

Resta un giallo la terribile aggressione subita da Salvatore Sinagra in un locale a Lanzarote domenica scorsa, il 30enne di Favignana ha riportato una frattura cranica e lesioni profonde: è stato operato a Las Palmas e si trova in ospedale in coma farmacologico. Per questa rissa è stato fermato un 25enne con precedenti penali, a incastrarlo sarebbero state le immagini delle telecamere. "Tentato omicidio", è il reato che oggi il giudice del tribunale di Arrecife, capoluogo di Lanzarote nelle isole Canarie, - riporta La Repubblica - potrebbe contestare al presunto aggressore di Sinagra, ridotto in fin di vita dopo essere stato colpito più volte alla testa con un tirapugni. Il presunto colpevole c’è, ma manca ancora il movente.

Al suo capezzale, all'ospedale "Doctor Negrín" di Las Palmas, c’è il padre Andrea insieme con il figlio maggiore Vito e la cugina Tiziana Borro. Si sono precipitati in Spagna quando è arrivata la telefonata di un amico del ragazzo che annunciava il peggio. Il consolato italiano - prosegue La Repubblica - si è occupato di trovare un alloggio ai familiari a pochi passi dall’ospedale. Così ogni giorno possono stargli accanto e soprattutto avere dai medici costanti aggiornamenti sulle sue condizioni.

"Alle 12 facciamo sempre il punto ed è un momento terribile — racconta la cugina, fisioterapista pediatrica a Torino — All’ospedale ci rendono partecipi di tutto, stanno facendo il possibile. Ma sono ore difficilissime, è straziante vedere Salvatore ridotto in quelle condizioni. Nessuno al momento può dire come si evolverà la situazione — dice la cugina — Provo a dare conforto al papà e al fratello, siamo una famiglia molto unita".