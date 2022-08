Sanna Marin vittima del deep fake: nuovi video e foto, stavolta pornografici!

Attacco a Sanna Marin: l'arma del deep fake contro la donna e la leader politica

Chi ce l’ha con Sanna Marin, giovane e bella leader della Finlandia? Dopo la sua decisione di far entrare il Paese nella Nato, sul suo conto ne circolano un po’ di tutti i colori. Prima il video della festa nella quale balla scatenata con gli amici, nulla di scandaloso, l’ha costretta a prendere una posizione pubblica, negando di aver fatto uso di droghe. Come se servissero gli stupefacenti per aver voglia di divertirsi un po’, a 37 anni.

Ma non finisce qui. Digitando le parole giuste sui motori di ricerca, spiega Mowmag.com, non è difficile trovare video e immagini di Sanna Marin in pose decisamente poco consone a un capo di Governo. Pornografia pura, è inutile girarci intorno. Come è possibile? No, Sanna Marin non è impazzita e nemmeno c’è qualche hacker russo che ha tirato fuori immagini scabrose chissà da quale nascondiglio: si tratta di deep fake, tanto semplice quanto subdolo.

Con gli strumenti tecnici che non è difficile procurarsi, si possono infatti creare foto e video assolutamente realistici, nei quali all’ignaro protagonista viene fatto dire e fare davvero di tutto. Ed è davvero il caso di Sanna Marin che compare in situazioni davvero non commentabili. E che noi preferiamo non pubblicare, nemmeno "censurate" come fa Mowmag.com.

Una vicenda davvero spiacevole, perché mischia elementi per loro natura molto delicati. C’è ovviamente il sessismo, perché non è il primo caso di donna che viene proposta in versione “hard”, a sua insaputa. Poi c’è la questione politica, perché i maghetti della Rete hanno già ampia prova di saper fare ingerenze nei Paesi altrui e l’immagine di Sanna Marin sicuramente non esce bene da questa vicenda (almeno per chi ci casca). E poi, come dicevamo, c’è la questione deep fake, che mette davvero i brividi. Lo si può usare in maniera ironica e assolutamente innocua (come faceva ad esempio “Striscia la Notizia”, dichiarandolo), ma la stessa arma nelle mani di un malintenzionato può causare danni enormi. E il caso-Sanna Marin lo dimostra pienamente.