Francia, Schlein: "La destra si può battere". Tutte le reazioni in Italia

Gentiloni: "Vive la Republique". Schlein: "La destra si può battere".

"Vive la Republique". Con questa frase, accompagnata dalle bandiere francese ed europea, Paolo Gentiloni commenta, sui social, le proiezioni del secondo turno delle legislative in Francia. “Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere.” Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

Conte: "Vince la pace"

"La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili. Un segnale di spinta democratica che oggi parla all’Europa intera". Così Giuseppe Conte, leader del M5S, sui social.

Gasparri: "Urge rifondazione dei gollisti in Francia"

“Bisognerà vedere i dati definitivi per capire poi quale governo ci potrà essere in Francia. Evidentemente però il centrodestra per vincere deve avere una guida moderata, come sostiene Forza Italia che fa parte del Partito popolare europeo. Speriamo in una vera rifondazione dei gollisti in Francia”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri al Gr Radio Rai.

"La Francia con tre blocchi è ingovernabile. Intanto quel sistema elettorale non era così perfetto come dicevano. Poi il condizionamento dell'estrema sinistra antisemita è veramente pericoloso e non è compatibile con un sistema democratico, è inutile che inneggino alcuni della sinistra italiana. Mélenchon è fuori dalle regole di compatibilità democratica. La dimostrazione che serve una realtà moderata, quella gollista che ha governato a lungo la Francia. Deve rinascere un'alternativa gollista, un'alternativa di centrodestra a guida moderata, come in Italia dice Forza Italia, come dice il Partito popolare in tutta Europa, perché anche Macron non ha grandi prospettive. Il suo mandato finirà e anche lui, in realtà, non è il futuro. Il futuro è un ritorno al gollismo, starà ai gollisti rifondare un'alternativa moderata vincente contro gli antisemiti comunisti di Mélenchon e contro la incapacità tecnocratica di Macron. La Francia dovrà tornare alla tradizione. Chi pensava dall'estrema destra di fare tutto da solo ha visto che è un po' difficile, se non impossibile". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Francia: Della Vedova, buona notizia. Macron ha fatto cosa giusta

"La scelta coraggiosa di Macron ha consentito ai francesi di ridimensionare subito e pesantemente nelle urne le velleità sovraniste, anti europee e filoputiniane della destra lepenista. Nonostante le critiche, il Presidente francese ha dimostrato di avere fatto la cosa giusta, evitando il racconto vittimista della destra cui viene impedito di governare nonostante il consenso degli elettori. Una ottima notizia per l’Europa tutta. Il Nuovo fronte popolare è il primo per seggi, compresi quelli di una sinistra populista e demagogica, ma il nuovo governo dovrà essere di coalizione e ancora schierato per una Ue forte e risoluta nel sostegno all’Ucraina. Intanto oggi c’è da salutare con grande soddisfazione l’esito per molti inatteso delle urne francesi. Un segnale positivo anche per tutti gli europeisti liberali e riformatori”. Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Francia: Borghi (Iv) cita inno, 'Allons enfant de la patrie'

"Allons enfant de la patrie!". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva, citando l'inno nazionale francese.

Francia: Bonelli (Avs), uniti si vince. Dedico a Meloni-Salvini

“‘Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie’ Questo è dedicato a Meloni e Salvini! Il grande risultato rosso-verde di Nfp in Francia. Uniti si vince. Ora dobbiamo andare avanti in Italia per un’alleanza democratica, antifascista, progressista ed ecologista per cacciare l’estrema destra dal governo in Italia. Chi non comprende che nel nostro paese è necessaria un’alleanza per mandare all’opposizione la destra non fa gli interessi dell’Italia”. Cosí sui social il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli commentando le proiezioni delle legislative in Francia.

Francia: Calenda, 'ottimo stop a Le Pen, ma fare governo non sarà facile'

"Ottimo aver chiuso la strada alla Le Pen. Bene la tenuta di Macron. Ma formare un governo e governare non sarà facile". Così Carlo Calenda su X.