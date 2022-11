Scholz a Pechino da Xi: “La Cina usi la sua influenza sulla Russia”

Scholz a Pechino da Xi: "Il rispetto sia reciproco". Il leader cinese: "Collaborare sul clima e sulle questioni globali"

Il leader tedesco Olaf Scholz è volato a Pechino e ha incontrato il leader cinese Xi Jinping: è la prima visita di un cancelliere G7 e leader europeo in Cina da quando è scoppiata la pandemia. Sul tavolo dell'incontro con il leader cinese Xi tanti i temi chiave: dalla guerra in Ucraina alla cooperazione tra i due Paesi, dalla questione Taiwan alla minaccia nucleare. Prima fra tutti è stata poi evidenziata la necessità di una maggiore cooperazione tra Cina e Germania in "tempi di cambiamenti e caos" ed in un contesto internazionale "mutevole". Duante il loro primo faccia a faccia da quando Scholz si è insediato, tenutosi nella Grande Sala del Popolo, Xi ha affermato che, in quanto nazioni con grande influenza, Cina e Germania dovrebbero collaborare ancora di più per il bene della pace nel mondo, secondo l'emittente statale Cctv.

"Finché i principi del rispetto reciproco, della ricerca di un terreno comune pur mantenendo le differenze, gli scambi e l'apprendimento reciproco e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono mantenuti, la direzione generale delle relazioni bilaterali non sarà deviata e il ritmo del progresso sarà stabile", ha dichiarato il leader cinese. "Attualmente la situazione internazionale è complessa e mutevole. In quanto potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero lavorare insieme in tempi di cambiamenti e caos per dare più contributi alla pace e allo sviluppo nel mondo", ha aggiunto.