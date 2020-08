Schroders: gli investitori devono prepararsi a Biden presidente Usa

Joe Biden viene considerato favorito su Donald Trump a due mesi a mezzo dalle elezioni di Usa 2020. Gli investitori “dovrebbero prepararsi a una vittoria di Biden, o almeno, dovrebbero iniziare a chiedersi cosa significherebbe la vittoria di Biden per le politiche e i mercati”, sono le conclusioni dell’analisi di Piya Sachdeva, Economista di Schroders: al momento sia i modelli macro che i sondaggi danno una vittoria di Joe Biden, anche se le previsioni non sono mai esatte al 100%, quindi la corsa presidenziale sarà più combattuta del previsto. Gli investitori infatti non hanno dimenticato il 2016, quando i sondaggi hanno sottostimato il supporto per Trump nell’Upper Midwest, compresi Stati indecisi come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. La conclusione dell'analista è che non ci sarà un gap importante nei risultati tra i due candidati rispetto a quanto indicato dai sondaggi, ma servono comunque “assunzioni abbastanza aggressive” per ottenere uno scenario di vittoria per Trump.

Joe Biden avanti di 9 punti su Donald Trump alla vigilia della convention democratica. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal e Nbc, il candidato democratico ha il 50% dei consensi e l'attuale presidente americano il 41%. Il sondaggio sottolinea che il 58% dei sostenitori di Biden lo appoggia perche' intende votare contro Trump non perche' l'ex vicepresidente e' la scelta preferita.

Il presidente americano Donald TRUMP ha detto ai suoi collaboratori che gli piacerebbe organizzare un summit con il collega russo Vladimir Putin prima delle elezioni di novembre. E' quanto hanno riferito fonti ben informate all'emittente Nbc, raccontando che si è discusso di tempi e luoghi, con la possibilità di organizzare il faccia a faccia il mese prossimo a New York. L'obiettivo del summit dovrebbe essere di annunciare progressi verso un nuovo accordo di controllo degli armamenti fra Mosca e Washington. Una possibilità potrebbe essere la firma di linee guida per i negoziati sull'estensione del trattato New Start fra Russia e Stati Uniti, sul controllo degli armamenti nucleari, che scade l'anno prossimo.