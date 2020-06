Sephora:15% dei prodotti nei negozi sarà di aziende di proprietà afroamericana

Sephora contro il razzismo

Sephora è il primo grande rivenditore negli Stati Uniti ad assumersi "l'impegno del 15% (15% Pledge)", che fa parte delle richieste del movimento di protesta contro il razzismo, in questo caso affrontato dagli imprenditori neri garantendo la propria rappresentanza dai grandi rivenditori. L’azienda dedicherà il 15% dello spazio sugli scaffali dei suoi negozi ai prodotti di società di proprietà di neri.

Sul sito di 15% Pledge viene richiesto specificamente a Sephora, Target, Whole Foods e Shopbop di impegnarsi. "Siamo ispirati a sottoscrivere l'impegno del 15% perché riteniamo che sia la cosa giusta da fare", ha dichiarato Artemis Patrick, vicepresidente esecutivo e capo del merchandising di Sephora.

In una dichiarazione alla Cnn, Patrick ha spiegato che si tratta di un impegno con un piano a lungo termine per diversificare la catena di fornitura dell'azienda e costruire un sistema che crei una piattaforma migliore per far crescere marchi di afroamericani.

Attualmente, Sephora offre nove marchi di proprietà dei neri tra gli oltre 290 venduti.

15% Pledge

Il Pledge 15% è stato lanciato da Aurora James, la direttrice creativa del marchio di accessori con base a Brooklyn Brother Vellies. "Si tratta davvero di un impegno a lungo termine per la comunità nera", ha spiegato James. "Chiede ai principali rivenditori di eguagliare la percentuale della popolazione nera e impegnare il 15% dello spazio sugli scaffali o il potere d'acquisto per le imprese di proprietà dei neri".