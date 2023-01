Serbia, Aleksandar Vučić: "Nel dialogo con l'Albania che ci sostenga l'Ue"

Serbia, Aleksandar Vučić: : "L'Unione Europea ci sostenga nel dialogo con l'Albania"

A margine dei lavori del World Economic Forum di Davos, il presidente serbo Aleksandar Vučić, all'AGI ha detto: "Ci sono stati diversi momenti critici nel corso di dicembre nel nord del Kosovo, ora mi auguro che quella situazione sia superata e che inizi un dialogo con la controparte albanese sulle questioni da affrontare sotto i buoni auspici dell'Ue e spero che saremo in grado di mantenere la stabilità e la pace nella regione".

Inoltre Aleksandar Vučić ha spiegato che non è vero che la Russia sta arruolando cittadini serbi per combattere in Ucraina, "perché non lo permettiamo, è vietato nel nostro Paese e non è conforme alle nostre leggi".