Serbia-Kosovo, accordo al fotofinish sulle targhe delle auto: l'annuncio

C'è l'accordo tra Kosovo e Serbia per porre fine al "braccio di ferro" sulle targhe auto: l'annuncio arriva direttamente dal responsabile della politica estera dell'Ue Josep Borrell ch e in un tweet scrive: "Raggiunto l'accordo. Sono molto lieto di annunciare che i capi negoziatori di Kosovo e Serbia, sotto la mediazione dell'Ue hanno concordato misure per evitare un'ulteriore escalation e concentrarsi completamente sulla proposta di normalizzazione delle loro relazioni". La tensione tra i due Paesi, prima dell'intesa, era alle stelle.

"La Serbia, ha spiegato il capo della diplomazia Ue, smetterà di emettere targhe con le denominazioni delle città del Kosovo e il Kosovo cesserà ulteriori azioni relative alla reimmatricolazione dei veicoli. Inviterò le parti nei prossimi giorni a discutere i prossimi passi. Ringrazio RSUE. @MiroslavLajcak e le Parti per il duro lavoro".

La crisi si trascina da quando il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza, un passo mai riconosciuto dal governo serbo, ma sta vivendo un nuovo capitolo da quando Pristina ha imposto la reimmatricolazione dei veicoli con targhe emesse dalla Serbia; ed era stato esacerbato dal recente ultimatum ai serbi kosovari di utilizzare solo targhe kosovare a partire da questa settimana. La Serbia non riconosce l'indipendenza che la sua ex provincia, a maggioranza albanese, ha proclamato nel 2008, e dal 2011 le parti stanno conducendo negoziati sotto l'egida dell'Ue per normalizzare le loro relazioni.

