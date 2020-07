Sindaco Seul morto, spunta lettera di scuse: 5 giorni di lutto

Una lettera con scuse a "tutti". Nuovi particolari arrivano dalle autorità di Seul dopo il ritrovamento del corpo senza vita del popolare sindaco della capitale sudcoreana, Park Won-soon, al termine di ore di ricerche scattate per una denuncia di scomparsa presentata dalla figlia. La polizia sospetta si tratti di suicidio e continua a indagare.

In un biglietto lasciato nella sua residenza ufficiale Park, 64 anni, eletto tre volte, si scusa con "tutti" e - riporta l'agenzia Yonhap - soprattutto "con la famiglia" per aver "provocato solo dolore". Intanto Seul si prepara a dare l'ultimo saluto a Park con cinque giorni di lutto. Gli abitanti della capitale sudcoreana, 10 milioni di persone, potranno ricordarlo davanti al Comune, con una cerimonia senza precedenti nella storia della capitale, come sottolineano i media locali. Sulla vicenda pesano le notizie delle ultime ore riguardo la denuncia per molestie sessuali presentata da un'impiegata del Comune contro Park.