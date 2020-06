Esteri

Giovedì, 25 giugno 2020 - 08:48:00 Singapore sceglie Nokia Ericsson per la rete 5G, duro colpo per Cina e Huawei Nokia ed Ericsson sono stati scelti come principali fornitori di rete 5G di Singapore, lasciando a Huawei solo un ruolo minore

Singapore affida la rete 5G a nokia ed Ericsson Singtel, uno dei principali operatori di telecomunicazioni della città-stato, ha dichiarato di aver scelto la svedese Ericsson per costruire la sua rete 5G dopo l'approvazione finale da parte del governo. Una joint venture che comprende gli altri due principali operatori di telecomunicazioni del paese, M1 e StarHub, e ha annunciato di aver scelto Nokia per costruire la sua infrastruttura principale 5G. Tuttavia sia M1 che Starhub hanno detto che altre aziende, tra cui Huawei, potrebbero essere coinvolte nel progetto. Huawei si è aggiudicata l'appalto solo per essere un fornitore di un sistema di rete locale più piccolo, gestito da TPG Telecom. La città-stato del Sudest asiatico cerca di mantenere buone relazioni sia con gli Stati Uniti che con la Cina, e il ministro dell'Informazione ha insistito sul fatto che nessuna società è stata esclusa dal processo di selezione. In realtà, si tratta di un altro duro colpo per il gigante tecnologico cinese che deve affrontare la crescente pressione degli Stati Uniti, da quando Huawei è stata perseguitata dalle accuse di aver rubato i segreti commerciali americani e di aver aiutato gli sforzi di spionaggio della Cina, con Washington che ha spinto gli paesi a impedire alla società di essere coinvolta nelle loro reti di nuova generazione.