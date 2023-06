Sommergibile, "allarme lanciato troppo tardi". Detriti intorno al Titanic

Titanic, il co-fondatore dell'OceanGate: "Credo ci sia ancora tempo"

Guillermo Sohnlein, co-fondatore con Stockton Rush di OceanGate, la società che gestisce il sottomarino scomparso, si è detto convinto che ci sia "più tempo di quanto la maggior parte della gente pensi" per salvare i cinque occupanti del Titan. "Sono certo che Stockton e il resto dell'equipaggio si siano resi conto giorni fa che la cosa migliore che potevano fare per garantire il loro salvataggio era estendere i limiti delle riserve rilassandosi il più possibile", ha affermato a Insider quello che oggi è azionista di minoranza dell'azienda. "Credo fermamente che la finestra temporale disponibile per il loro salvataggio sia più lunga di quanto la maggior parte delle persone pensi. Continuo a nutrire speranze per il mio amico e il resto dell'equipaggio", ha aggiunto.

Secondo le stime, le riserve di ossigeno all'interno del Titan si sono esaurite alcune ore fa, ma le ricerche proseguono a ritmo serrato.