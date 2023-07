Sottomarino Titanic, 13 spedizioni completate su 90. I numeri choc ignorati

Sottomarino Titanic, il dettaglio che svela molte cose sui rischi

Emergono nuovi dettagli sulla tragica spedizione del Titan per vedere i resti del Titanic a 3.800 metri di profondità. Un viaggio purtroppo senza ritorno per le cinque persone che erano a bordo, l'imbarcazione è implosa e per i passeggeri non c'è stato nulla da fare. Per capire quanto fosse sicuro o meno il Titan - si legge sul Messaggero - bisognerebbe fare un passo indietro. Il sommergibile di OceanGate ha raggiunto la profondità del relitto del Titanic solo in 13 immersioni su circa 90, secondo quanto riporta l'analisi di Insider. Il numero fa riferimento alle missioni completate, cioè quelle che hanno raggiunto effettivamente il Titanic.