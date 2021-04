Suga primo leader ricevuto da Biden: Giappone e Usa alleati contro la Cina

Giappone, il premier Suga parte per Washington

Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, è in partenza per Washington dove domani sarà il primo leader straniero ad avere colloqui bilaterali alla Casa Bianca col presidente Usa, Joe Biden, che ci si aspetta saranno focalizzati sulle questioni relative alla Cina. Suga ha l'obiettivo di rinnovare l'alleanza con gli Stati Uniti dopo l'era Trump, come anche di confrontarsi con Biden sulle politiche sempre più assertive di Pechino.

La visita arriva dopo che due alti funzionari americani sono stati in missione in Giappone, a marzo, e segue un summit dei leader dell'alleanza Quad (che riunisce Usa, Giappone, Australia e India), nata con in funzione di deterrenza e contenimento nei confronti della Repubblica popolare. Il fine di tutta questa attività diplomatica è chiaro: consegnare alla Cina il segnale di un fronte unito in un momento di crescenti preoccupazioni per le sue istanze militari e per le violazioni dei diritti umani.

A Washington la delegazione giapponese, tutta vaccinata, è stata ridotta del 30 per cento: con Suga non viaggia nessun ministro del governo e neppure la moglie, per minimizzare il rischio di contagio da Covid-19.