Summit per la pace: da Londra l'ok al vertice Ue-Usa proposto da Meloni

Summit per la pace a Londra tra i 15 leader europei con l'Unione, la Nato, il Canada e la Turchia: a sorpresa dal presidente polacco Tusk, arriva la sponsorizzazione della proposta del presidente Giorgia Meloni di fare pressing affinché venga organizzato al più presto un summit tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti.

La Polonia rilancia l'Italia per trattare con Trump

La Polonia “che non t'aspetti” così vicina al confine con l'Ucraina, riesce a dare uno scossone al vertice di Londra, ben lontano nella forma e nella sostanza dall'incontro tra Trump e Zelenski. Qui c'è l'Inghilterra che guarda all'Europa con il primo ministro Keir Starmer c he cerca a tutti i costi di dare enfasi al tema della riunione: “Un momento unico per la sicurezza dell'Europa, con Inghilterra e Francia che si apprestano a scrivere la bella copia di un piano da presentare a Trump”.

Il bilaterale con Starmer: "Con l'Italia avanti a ritmo serrato"

E un nuovo endorsement è partito da Londra diretto a Roma, quasi un'incoronazione della Meloni come ambasciatrice tra Ue e Usa. L'esito del bilaterale tra Italia e Uk è sintetizzato in una nota di Dowining Street: “I due leader hanno riconosciuto i progressi positivi compiuti dal loro ultimo incontro nel lavoro congiunto per affrontare la migrazione irregolare. Hanno convenuto che la sicurezza delle frontiere è il fondamento di un'economia sicura. Hanno sottolineato l'importanza delle recenti operazioni congiunte per sgominare le bande di contrabbandieri e hanno convenuto che la collaborazione tra i Paesi offre maggiori opportunità di sgominare le bande a monte, alla fonte. Rafforzeranno la cooperazione per condividere informazioni e dati, ad esempio attraverso Europol. I primi ministri si sono impegnati a continuare a lavorare a stretto contatto in questi settori.I due primi ministri si sono impegnati a rimanere in stretto contatto per portare avanti le discussioni odierne a ritmo serrato”.

Zelensky: "Incontro produttivo con Meloni"

Per non parlare del presidente Zelensky che dopo l'incontro con il primo ministro italiano, ha postato su X: "Ho avuto un incontro produttivo con il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giorgia Meloni per elaborare un piano d'azione congiunto per porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura", scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Nessuno, a parte Putin, è interessato alla continuazione e al rapido ritorno della guerra. Pertanto, è importante mantenere l'unità attorno all'Ucraina e rafforzare la posizione del nostro paese in cooperazione con i nostri alleati, i paesi dell'Europa e degli Stati Uniti. L'Ucraina ha bisogno di una pace sostenuta da solide garanzie di sicurezza. Sono grato all'Italia per il suo continuo sostegno e la sua collaborazione nel favorire un avvicinamento alla pace in Ucraina".

La risposta Usa con Musk e lo speaker Mike Johnson: "Zelensky deve tornare in sè"

Dall'altra parte dell'Atlantico, negli Usa, Elon Muskn fa tremare l'Europa allargata alla Nato ribadendo la volontà Usa di andare avanti da soli: ”Sono d'accordo, è ora di lasciare la Nato e l'Onu", ha scritto Musk su X. E per ribadire qual è il “tavolo giusto” per la pace, lo speaker della Camera Mike Johnson ha ripreso a martellare Zelensky: “Deve tornare in sé e tornare al tavolo della gratitudine o qualcun altro deve guidare il Paese" affinché l'Ucraina possa continuare a perseguire un accordo di pace negoziato dagli Stati Uniti”.