Taiwan, non solo la portaerei cinese: anche 153 aerei sorvolano l'isola. Pechino: "Questo è un severo avvertimento"

Taiwan, l'accelerata della Cina fa tremare il mondo. Giornata da record ieri, segnali inquietanti

Come se non bastassero le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, oltre a gravissime situazioni come quelle in Sudan in Africa, ora rischia di scoppiare un nuovo conflitto, questa volta dalle conseguenze devastanti visti gli interessi che sono in gioco. La Cina ha deciso di intensificare le minacce verso Taiwan. La giornata di ieri su questo fronte è stata da record. Taiwan ha rilevato 153 aerei cinesi in un solo giorno vicino all'isola, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Difesa taiwanese, dopo una giornata di manovre militari cinesi. Questi movimenti si sono verificati durante un periodo di 25 ore, terminato alle 6 ora locale, ha affermato il ministero. Il dato fa riferimento alle esercitazioni militari cinesi, chiamate Joint Sword-2024B, delle scorse ore, che Pechino ha annunciato di aver "completato con successo". Gli Stati Uniti hanno affermato che le azioni della Cina erano "ingiustificate" e a rischio di "un'escalation" oltre a invitare Pechino ad agire con moderazione.

La Cina ha precisato che si è trattato di esercitazioni militari di "severo avvertimento" alle forze "separatiste" sull'isola autogovernata di Taiwan, in cui sono stati schierati aerei da combattimento e navi da guerra. Pechino non ha escluso l'uso della forza per riportare Taiwan sotto il suo controllo, attuando il quarto round di esercitazioni su larga scala in poco più di due anni. Le esercitazioni, chiamate Joint Sword-2024B, hanno "messo alla prova le capacità operative congiunte integrate delle sue truppe", secondo il portavoce militare, il capitano Li Xi.

"Sempre in stato di massima allerta, le truppe del comando del teatro continuano a rafforzare la prontezza al combattimento con un duro addestramento e sventeranno i 'tentativi separatisti di indipendenza di Taiwan'", ha affermato Li. Ieri il presidente Lai Ching-te ha giurato di "proteggere la democratica Taiwan e salvaguardare la sicurezza nazionale", mentre il ministero della Difesa ha affermato di aver inviato "forze appropriate" in risposta alle esercitazioni.