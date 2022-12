Tangenti a Bruxelles, l’occasione dell'Ue per mettere in difficoltà il Qatar

Mazzette dal Qatar a Bruxelles. E l'Ue sfrutta l'occasione...

C’è del marcio a Bruxelles e ci sono pure diversi italiani implicati. Ieri la notizia è esplosa nel pieno dell’inverno belga in una città - “capitale d’Europa” - che in questa stagione è già triste di suo, appena addolcita dai mercatini illuminati per il Natale imminente.

Già i deputati stavano abbandonando la Capitale belga quando le agenzie hanno battuto la notizia: fermato ieri mattina l’ex eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, ora Articolo Uno (il partito di Roberto Speranza), il suo assistente nella passata legislatura Francesco Giorgi e Luca Visentini segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc).

Insieme a loro anche Niccolò Figà-Talamanca direttore della Ong No Peace Without Justice con sede a Bruxelles. La notizia era stata in realtà anticipata da due quotidiani belgi e cioè Le Soir e Knack, che poi nella serata hanno precisato che nella lista c’è anche Eva Kaili, compagna di Giorgi, socialista greca e vicepresidente del Parlamento europeo che è stata subito espulsa dal suo partito nazionale.

La Procura federale belga ha diramato un comunicato in cui si dice che: “Da diversi mesi gli inquirenti della polizia giudiziaria sospettano che uno Stato del Golfo abbia cercato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Sono stati sequestrati contanti per 600 mila euro oltre a materiale informatico e telefoni cellulari”.

I 600 mila euro in contanti sarebbero stati trovati proprio nell’appartamento di Panzeri. I giornali belgi indicano nel Qatar, dove si stanno svolgendo gli attuali mondiali di calcio, lo Stato corruttore. Sempre ieri sono state arrestate moglie e figlia di Panzeri che sono state associate al carcere di Bergamo su mandato di arresto europeo.