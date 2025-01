Usa, la Corte Suprema conferma: "TikTok venga venduto o sarà oscurato". Telefonata Xi-Trump

La Corte Suprema americana conferma la legge che vieta TikTok negli Stati Uniti dal 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma nel nome della libertà di espressione. La Corte Suprema ha stabilito all'unanimità che il Congresso ha agito in modo costituzionale quando ha richiesto alla cinese ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio o far fronte al divieto dell'app negli Stati Uniti.

La decisione dei saggi apre al possibile bando della piattaforma, che negli Usa vanta 170 milioni di utenti, da domenica, alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump. Nelle ultime settimane si sono rincorse indiscrezioni sul futuro di TikTok, inclusa la possibile vendita dell'app a Elon Musk. Una delle strade possibili per far continuare a operare TikTok è quello di un ordine esecutivo da parte di Trump che le consenta di restare attiva mentre si cercano nuovi acquirenti. L'ordine a cui il presidente-eletto sta pensando sospenderebbe il divieto e consentirebbe a TikTok e all'amministrazione di guadagnate tempo e trovare una soluzione. Trump aveva chiesto alla Corte Suprema di concedergli tempo per risolvere la questione una volta insediato.

Trump sente Xi al telefono prima dell'insediamento del 20 gennaio

Il presidente cinese Xi Jinping "ha avuto un colloquio telefonico con il presidente eletto americano Donald Trump". Lo riferisce l'agenzia statale Xinhua. I temi della chiamata? "Ho appena parlato con il presidente cinese Xi Jinping. La telefonata è stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, e a partire da subito": lo scrive Donald Trump su Truth. "Abbiamo discusso - prosegue - di bilanciamento del commercio, Fentanyl, TikTok e molti altri argomenti. Il presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere il mondo più pacifico e sicuro!"

Xi e Trump hanno tenuto la loro prima telefonata dal 2021, quando il tycoon lasciò la Casa Bianca, e a pochi giorni della cerimonia di insediamento del presidente americano eletto del 20 gennaio a cui parteciperà il vicepresidente cinese Han Zheng, come inviato speciale del leader comunista. I media statali di Pechino non hanno ancora fornito ulteriori dettagli del colloquio avvenuto questa sera, in base al fuso cinese. Il team di sicurezza nazionale in arrivo di Trump è stato in contatto con i funzionari di Pechino, ma la chiamata tra il leader della Repubblica popolare e il tycoon segna la loro prima conversazione diretta in quattro anni.