Terremoto Turchia, forte scossa di magnitudo 6,6. Crollati tanti palazzi.VIDEO

Terremoto Turchia, crollati almeno sei edifici a Smirne

Almeno sei edifici sono crollati a Smirne in seguito al forte sisma di 6,6 grati Richter che ha colpito nel Mar Egeo. Lo riportano i media locali. Le autorità hanno fatto appello a non rientrare nelle abitazioni. Il crollo di sei palazzi nelle aree di Buca e Bayrakli a Smirne è confermato dal ministro degli Interni turco, Suleyman Soylu, che ha garantito che le operazioni di ricerca di superstiti ed eventuali feriti sono già partite. Il sindaco di Smirne, Tunc Soyer, ha dichiarato che sono almeno 20 i palazzi che hanno riportato danni strutturali importanti o crollati parzialmente.

Al momento non si hanno notizie di vittime e feriti. La scossa principale ha avuto logo al largo della città di Seferihisar, vicino Smirne, tanto forte da essere avvertita nelle vicine isole greche e nella metropoli di Istanbul, dove in alcune aree la gente si e’ riversata in strada per alcuni minuti. Alla scossa principale sono seguite altre 6 scosse di magnitudo compresa tra i 3,9 e i 4,8 gradi. In base a quanto reso noto dalla protezione civile turca, Afad, l’epicentro del sisma si trova a una profondità di 16,5km e a una distanza di 17 km dalla costa.

Terremoto Turchia, Erdogan: dopo terremoto, mobilitate tutte le forze

"Sosteniamo i nostri cittadini colpiti dal terremoto con tutti i mezzi del nostro Stato". Lo ha dichiarato in un tweet il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo il forte sisma di 6,6 gradi Richter che ha colpito nell'Egeo. "Abbiamo preso provvedimenti per avviare il lavoro necessario nella regione con tutte le nostre istituzioni e ministri competenti", ha sottolineato il capo di Stato. Alcune persone sono rimaste intrappolate tra le macerie di cinque edifici crollati a Smirne dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6,6 che ha colpito l'Egeo. Lo ha riferito all'agenzia Anadolu il ministero dell'Ambiente turco.

Terremoto Turchia, Grecia: sisma di magnitudo 6,6 al largo di Samos

Un terremoto di magnitudo 6,6 ha colpito l'isola greca di Samos nell'arcipelago del Dodecanneso nel Mar Egeo sud-orientale, ed e' stato avvertito con forza anche sull'isola di Creta e ad Atene, secondo l'Osservatorio sismologico greco. Nessuna vittima e' stata immediatamente segnalata, secondo i media che citano le autorita' locali. La Grecia si trova su importanti faglie geologiche e i terremoti sono frequenti soprattutto in mare, il piu' delle volte senza causare vittime. La scossa, durata 45 secondi, e' stata avvertita anche nella metropoli di Istanbul e nella citta' di Bursa oltre che nelle isole greche. A renderlo noto e' stata la protezione civile turca, Afad, che ha anche specificato che la scossa si e' verificata nel'Egeo, a una profondita' di 16,5km e a una distanza di 17 km dalla costa. In base alle prime notizie riferite dai media turchi, alcuni edifici di Smirne hanno riportato danni strutturali, mentre al momento non si registrano vittime e feriti. La Turchia e' percorsa da due faglie che la rendono un Paese ad altissimo rischio sismico.