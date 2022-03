Terza Guerra Mondiale, quali Paesi hanno la bomba atomica?

Non si può dire che siamo alle soglie della Terza Guerra Mondiale ma l'evoluzione della campagna di invasione dell'Ucrania da parte della Russia ha portato una ventata di pessimismo. I vertici di entrambi gli schieramenti (Nato e Cremlino) dichiarano apertamente che un conflitto totale comporterebbe l'utilizzo di armi nucleari, anche se entrambi sottolineano che non vorrebbero mai si arrivasse a tanto.

Le prima avvisaglie che si stesse andando verso una Terza Guerra Mondiale sono arrivate quando Vladimir Putin ha attivato il sistema di deterrenza nucleare in risposta alle sanzioni e "dichiarazioni aggressive" della Nato. "Una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante", ha dichiarato il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista ad Al Jazeera citata dalla Tass. “La guerra nucleare è solo nella testa dei politici occidentali. - ha ribadito in una seconda conferenza stampa - Noi non ci vogliamo nemmeno pensare”.

Quali Paesi hanno la bomba atomica? In base al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1970, che stabilisce i principi di disarmo, non proliferazione e utilizzo pacifico del nucleare, gli Stati con armi nucleari (NWS) sono quelli che hanno assemblato e testato ordigni atomici prima del primo gennaio 1967.

E' impossibile sapere con certezza quali sono i Paesi che hanno a disposizione armi nucleari in quanto diverse nazioni scelgono di mantenere il segreto sui programmi dedicati allo sviluppo degli ordigni più distruttivi nella storia dell'umanità. E' anche molto difficile stimare quante bombe atomiche attive o in stato di riserva siano effettivamente in circolazione. Solo USA e Russia in base ai trattati START devono sottoporsi ad ispezioni periodiche e pubbliche degli arsenali. La punta massima di armi nucleari nel mondo è stata raggiunta nel 1985 (65.000 nel mondo) mentre nel 2012 si stimava fossero 17.300, di cui 4.300 operative.

Stati con armi nucleari (stime del 2018)

Russia - 6850

Stati Uniti - 6450

Regno Unito - 215

Cina - 280

Francia - 300

Stati con armi nucleari che non aderiscono al TNP

India - 130/140

Pakistan - 140/150

Corea del Nord - 10/20

Israele - 80

Stati che si sospetta abbiano armi nucleari

Arabia Saudita

Iran

Siria

