Trentini in isolamento, gelo tra Italia e Venezuela. Quella telefonata che non arriva mai

Trentini, l'arresto e il mistero. Maduro vuole qualcosa dall'Italia

Alberto Trentini, 45 anni: è stato arrestato in Venezuela lo scorso 16 novembre ma di lui non si hanno più notizie, nonostante gli sforzi della Farnesina per avere informazioni sulle sue condizioni di salute. I rapporti tra Italia e Venezuela sono ai minimi, complice anche il fatto che il nostro Paese non riconosce la presidenza di Maduro, dettaglio non da poco. Aspettava una telefonata, la signora Armanda. Le avevano detto: "Suo figlio chiamerà al più presto per dirle che sta bene". E invece - riporta La Repubblica - quella telefonata non è ancora arrivata. In un colloquio informale con la nostra intelligence, i venezuelani hanno fatto sapere che sta bene ed è detenuto in un carcere di Caracas, probabilmente nella sede centrale dei servizi a Boleita. Ma da quel momento tutto tace.

L’Italia non conosce le accuse che gli vengono mosse ma sembrerebbe - prosegue La Repubblica - che alla base del fermo ci siano alcuni messaggi, assolutamente innocui, di dissenso verso il governo venezuelano che Trentini aveva nel telefono. A pesare, forse, anche il rapporto con una ragazza, di origine venezuelana. Ma insomma, come quasi sempre accade in questi casi, le accuse sono strumentali per giustificare - sostiene La Repubblica - un arresto che mira ad altro: nel caso specifico il Venezuela cerca un riconoscimento ufficiale dal nostro governo.

Fino a questo momento la famiglia Trentini ha tenuto la consegna del silenzio: dopo aver denunciato la vicenda e raccolto una grande solidarietà (una petizione con decine di migliaia di firme, una mobilitazione del mondo della cultura) hanno rispettato quanto richiesto dal governo. La signora Armanda aspetta quella telefonata. Che, però, ancora non arriva.