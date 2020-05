Trump, 'Antifascisti e estrema sinistra colpevoli di saccheggi e violenze

‘Antifascisti e estrema sinistra sono loro i colpevoli di tutta questa violenza, nessun altro’ così un Trump alla Nasa per annunciare il glorioso ritorno, dopo 11 anni, degli Stati Uniti nello spazio ha cambiato copione e ha parlato delle proteste per la morte di George Floyd che stanno colpendo l’America.

‘Comprendo-ha continuato con alle spalle il logo dell’Agenzia Spaziale al Centro Kennedy della Florida- il dolore che prova la gente e appoggio il diritto di manifestare pacificamente e ascoltare le loro suppliche.Però quello che stiamo vedendo adesso nelle strade delle nostre città non ha niente a che vedere con la giustizia o con la pace. La memoria di George Floyd è disonorata da piantagrane, saccheggiatori e anarchici’.

E guardando le prime manifestazioni pacifiche di Minneapolis e la violenza delle successive in tante città americane non si puo’ che dare ragione al Presidente.Si sono viste scene violente di saccheggi , di devastazione di auto della polizia, di negozi distrutti, scene che nulla avevano a che vedere con la morte di George Floyd. Chicago,Seattle, Miami, San Francisco, Los Angeles sono diventate campi di battaglia e i Governatori sono stati costretti a prolungare il coprifuoco di un'altra giornata.In questi drammatici momenti nessuno, in primis Trump, ha mai nominato il Coronavirus e i suoi 100000 morti. Caschi, elmetti, visiere, armi, assembramenti di ogni sorta, guerriglia, scontri in un film che nessuno negli Stati Uniti avrebbe voluto vedere.

Il Presidente, come da copione, ha soffiato sul fuoco parlando di risposte dure, di cani feroci, e ha bollato come terroristica, Antifa, l’Organizzazione antifascista e contro le destre, ritenendola colpevole di queste violenze. E il Presidente ha pure accusato la stampa di essere nemica del popolo per non aver dato una giusta interpretazione delle proteste.

Infine ha chiesto a tutti di far si che la prossima notte sia una notte MAGA, sigla inglese della sua frase cavallo di battaglia, Facciamo l’America Grande di Nuovo. E da ultimo ha spinto le autorità di Minneapolis ad essere molto più dure con i manifestanti violenti 'solo così onoreranno la memoria di George Floyd. Se non ne saranno capaci interverrà il Governo Federale e farà quello che deve fare’.