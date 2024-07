Trump a Milwaukee per la convention dopo l'attentato: "Dovrei essere morto"

Trump a Milwaukee per la convention repubblicana dopo l'attentato: "Dovrei essere morto". Poi l'annuncio

Un giorno dopo l'attentato alla sua vita, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Wisconsin, dove sarà ufficialmente nominato candidato del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre. A Milwaukee oggi prenderà il via la Convention nazionale repubblicana. Dopo l'attacco di sabato a un comizio elettorale in Pennsylvania, in cui Trump è stato colpito da un proiettile all'orecchio, l'ex presidente ha dichiarato di aver inizialmente pensato di rimandare il viaggio di due giorni. Tuttavia, "ho deciso che non posso permettere che un 'tiratore' o un potenziale assassino mi costringano a cambiare i miei programmi o qualsiasi altra cosa", ha scritto in un messaggio su 'Truth Social'.

GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO A MILWAUKEE

Scendendo dall'aereo il tycoon ha alzato il pugno, così come aveva fatto subito dopo l'attentato poco prima di lasciare il palco dove stava tenendo un comizio.

''Dovrei essere morto'', ha detto Trump in una intervista al New York Post. "Non dovrei essere qui, dovrei essere morto - ha affermato - Per fortuna o per Dio, molte persone dicono che è grazie a Dio, sono ancora qui". Secondo il Post, durante l'intervista l'ex presidente aveva una "benda bianca larga che gli copriva l'orecchio destro" e il suo staff ha affermato che la testata non poteva scattargli alcuna foto. Trump ha anche mostrato al giornalista un livido sul braccio che, ha spiegato, gli è stato procurato dagli agenti che lo hanno protetto buttandolo a terra.

Trump ha anche commentato la foto iconica in cui appare con il volto insanguinato, con il pugno alzato e la bandiera americana dietro di lui. "Molte persone dicono che è la foto più iconica che abbiano mai visto", ha detto Trump. "Hanno ragione e non sono morto. Di solito devi morire per avere una foto iconica", ha aggiunto. Il discorso che l'ex presidente americano terrà alla convention repubblicana a Milwaukee sarà ''diverso'', ha annunciato lo stesso Trump in una intervista al Washington Examiner. "Sinceramente, da ora in poi terrò un discorso completamente diverso" e sarà un messaggio di unità per il Paese e per il mondo, ha anticipato Trump. Se il tentato assassinio ''non fosse avvenuto'' a Milwaukee Trump avrebbe tenuto ''uno dei discorsi più incredibili", rivolto soprattutto alle politiche del presidente Joe Biden, ha affermato. ''Sarebbe stato un discorso strepitoso'', ha aggiunto, ma ora è il momento dell'unità, come ha scritto sui suoi social.