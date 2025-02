Trump sfratta l'agenzia stampa Associated Press da Studio Ovale e Air Force One. Che cosa è successo

L'AP continua a rifiutarsi di usare la definizione di Golfo d'America al posto di Golfo del Messico e la Casa Bianca sfratta i suoi giornalisti, oltre che dall'Ufficio Ovale, anche dall'Air Force One. In un post su X il vice capo dello staff della Casa Bianca, Taylor Budowich, ha motivato la decisione col fatto che l'agenzia "continua a ignorare il legittimo cambio di nome geografico del Golfo d'America" e afferma che si tratta di "una decisione non solo divisiva" ma che "rivela anche l'impegno dell'Associated Press nella disinformazione".

Sebbene il diritto dell'Ap a un giornalismo irresponsabile e disonesto sia protetto dal Primo Emendamento, ciò non garantisce a quei giornalisti il privilegio di un accesso illimitato a spazi ristretti, come lo Studio Ovale e l'Air Force One. D'ora in avanti, quello spazio sarà aperto alle migliaia di giornalisti che finora sono stati esclusi dalla copertura di queste aree riservate dell'amministrazione", ha detto Budowich. La polemica era esplosa all'inizio della settimana quando a giornalisti dell'Ap era stato negato l'accesso all'Oval Office in occasioni di cerimonie per la firma di ordini esecutivi, una delle quali si era trasformata in una conferenza stampa di Trump con Elon Musk.

I giornalisti e i fotografi dell'agenzia, ha precisato Budowich, potranno conservare le credenziali di accesso al complesso della Casa Bianca. L'Ap, che serve una audience globale, ha respinto finora l'obbligo di riferirsi al Golfo del Messico come Golfo D'America, un ordine a cui si sono piegati invece colossi come Google e Apple Maps. Lo sfratto dell'agenzia dall'Ufficio Ovale era stato condannato come "inaccettabile" dall'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca.