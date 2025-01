Clamoroso, Trump minaccia di fare causa a Biden: "Hai graziato tutti, ma non te stesso"

Trump ora punta il dito contro Biden. Sta studiando come portarlo in tribunale

Donald Trump è senza freni, la nuova amministrazione degli Stati Uniti è partita subito con centinaia di decreti esecutivi, il presidente non vuole perdere tempo e sta mettendo in pratica tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Sul fronte della guerra in Ucraina ha ribadito ancora una volta l'intenzione di voler incontrare Putin "al più presto". Ma Trump si sta muovendo anche su altri dossier e ieri ha dato l'ordine - riporta Il Corriere della Sera - di desecretare i file sugli omicidi di John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King. Nella sua prima intervista dopo l’insediamento, con Sean Hannity di Fox News, il presidente ha suggerito inoltre che Joe Biden potrebbe essere perseguito legalmente.

"Ho passato quattro anni d’inferno — ha detto riferendosi ai casi penali contro di lui — . Ho speso milioni di dollari in avvocati e ho vinto, ma è stata dura. È davvero difficile dire che loro non dovrebbero passare tutto questo". Trump ha sottolineato che Biden è stato "consigliato molto male" quando ha concesso la grazia a familiari e alleati ma non a se stesso. "Sai qual è la cosa buffa, e forse triste? Non ha graziato se stesso. E se guardi bene, aveva tutto a che fare con lui, i soldi sono andati a lui". Trump non ha detto se abbia chiesto al dipartimento di Giustizia di indagare sul suo predecessore né per che cosa potrebbe essere indagato.

Lawrence Douglas, professore di Giurisprudenza all’Amherst College spiega cosa potrebbe succedere. "Possibile - dice Douglas a Il Corriere - che il dipartimento di Giustizia chiami un procuratore a indagare Biden "per screditarlo, anche senza arrivare a un processo". Oppure potrebbe essere indagato per le sue azioni quand’era vicepresidente. Quando Trump nell’intervista parla di "soldi" e sembra accusare Biden di corruzione, il riferimento è agli affari di suo figlio Hunter negli anni in cui Joe era vicepresidente. "Non sappiamo davvero quale sia l’immunità di un vicepresidente perché non è mai stata discussa davanti alla Corte suprema".