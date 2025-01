Trump show a Davos: "Il Green Deal? Un bluff. Le persone comprino l'auto che vogliono"

Ucraina, Trump: "Guerra finirà immediatamente se prezzo petrolio cala"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando della guerra in Ucraina, ha rivolto un appello all'Arabia Saudita e all'Opec affinché abbassino il prezzo del petrolio. "Se il prezzo scende, la guerra Russia-Ucraina finirebbe immediatamente", ha detto Trump, nel suo intervento in videocollegamento al World economic forum (Wef) di Davos.

Usa, Trump: "Business vengano a produrre, vi daremo tasse più basse del mondo"

"Faremo il più grande taglio delle tasse della storia degli Stati Uniti. Il mio messaggio per ogni business del mondo è chiaro: venite qui a produrre, e noi vi daremo tra le tasse più basse del mondo". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenuto in videocollegamento al World Economic Forum di Davos.

"Ma se non venite a produrre in America, che è un vostro diritto, allora, molto semplicemente, dovrete pagare dazi doganali che porteranno centinaia di miliardi di dollari nelle nostre casse, rinforzando la nostra economia - ha aggiunto - sotto la mia amministrazione, non ci sarà posto migliore sulla terra per creare lavoro e costruire fabbriche che qua, nei cari vecchi Usa".

Ucraina, Trump: "Importantissimo fermare queste morti"

"E' importantissimo fermare queste morti". "Milioni di russi ed ucraini dovranno essere liberati da questa guerra", ha aggiunto.

Usa, Trump: "Fermerò invasione ai nostri confini"

"Sto prendendo misure rapidamente per fermare l'invasione al nostro confine meridionale". Trump ha confermato che al confine con il Messico è stato schierato l'esercito per aiutare a "respingere l'invasione", assicurando che non permetterà che il territorio degli Stati Uniti venga "violato".

Usa, Trump: "Biden aveva perso controllo economia e confini"

"Biden aveva perso il controllo di quello che stava accadendo nel Paese", in particolare a livello economico, con l'inflazione a livelli altissimi, e ai confini.

Trump ha ripetuto le critiche alll'ex presidente Joe Biden, denunciando il "caos economico causato dalle politiche fallimentari dell'ultima amministrazione" che hanno portato l'inflazione ai livelli "più alti della nostra storia".

Usa, Trump: "Green Deal è Green bluff"

"Il Green Deal lo chiamo il Green bluff. Lasceremo che le persone comprino le auto che desiderano". A dichiararlo, intervenendo al World Economic Forum di Davos, è stato il presidente americano Donald Trump.