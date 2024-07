Trump, Crooks perso di vista nonostante scala, arma e misuratore di distanza

Trump, Crooks individuato come pericolo dagli agenti ma nessuno lo ha fermato

Il Secret Service degli Stati Uniti è nella bufera dopo l'attentato a Donald Trump. Con il passare dei giorni appare sempre più evidente il fallimento dell'agenzia del governo federale che si occupa della protezione del presidente degli Usa, dei suoi familiari e dei candidati per la presidenza (come Trump). La ricostruzione di quanto avvenuto in Pennsylvania fa emergere tutte le falle sulla sicurezza intorno a Trump. Thomas Crooks, l'attentatore, - riporta Il Corriere della Sera - sarebbe stato notato con anticipo rispetto agli spari e non solo 86 secondi prima, come detto inizialmente. Ecco la sequenza: tre tiratori della polizia della contea di Beaver sono all’interno dell’edificio che sarà usato come postazione dal killer e uno di loro vede il giovane che guarda il tetto, quindi scompare.

Pochi istanti e riappare, si siede nel parcheggio, consulta il cellulare. In quel momento il poliziotto gli scatta una foto. Crooks tira fuori uno strumento per misurare la distanza, l’agente avvisa via radio il comando, Crooks se ne va e ritorna con uno zaino in spalla per dirigersi verso la parte posteriore del padiglione. L’agente rilancia la segnalazione via radio. Arrivano nel frattempo altri poliziotti, probabilmente allertati anche dai cittadini che si sono accorti della figura sul tetto. Uno prova a raggiungerlo ma sarebbe stato costretto a indietreggiare. Poi inizia la sparatoria, l’assalitore è eliminato dai cecchini del Secret Service, che nonostante lo avesse notato con largo anticipo non è stato in grado di fermarlo, e non era certo un cecchino addestrato. Ora è scattato l'allarme, visto anche che l'intelligence americana ha svelato che c'è anche un piano dell'Iran per cercare di uccidere Trump.